Кампала, , 15:23 — REGNUM Религиозные лидеры Уганды призвали правительство страны разрешить возобновление работы религиозных организаций, в том числе церквей и мечетей. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение епископа католической церкви Уганды Кристиана Кизиторуанга.

«Объединенный совет всех вероисповеданий Уганды просит открытия религиозных организаций, поскольку жителям разрешили посещать рынки и другие общественные места… Мы просим об этом во имя Бога и нашей страны», — заявил Кизиторуанга.

Как отмечают репортеры, неделю назад к открытию религиозных организаций призывал и лидер Объединенного совета всех вероисповеданий Уганды.

По информации журналистов телерадиокомпании, религиозные лидеры убеждены, что в случае возобновления работы общественного транспорта, которое ожидается на этой неделе, нет причин запрещать участие прихожан в совместных молитвах.

Напомним, что религиозные организации в Уганда были закрыты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В настоящее время в стране подтвердили 507 случаев заражения коронавирусом.