Волгоград, , 15:23 — REGNUM Материал о привлечении к административной ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната поступил в Урюпинский городской суд Волгоградской области. После вспышки коронавируса в учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических мер, сообщили 4 июня в пресс-службе областного суда.

Об очаге заражения коронавирусом в интернате стало известно 27 мая. Установлено, что в тот момент интернат работал в закрытом режиме, его обслуживала смена из 79 сотрудников, которые заехали в учреждение 30 апреля. Весь персонал прошёл однократное тестирование на коронавирус, результаты были отрицательные.

26 и 27 мая среди работников и получателей услуг выявлено 52 положительных результата исследования на коронавирус, а 29 мая пришли ещё 88 положительных тестов. На момент проверки территориальным отделом Роспотребнадзора было выявлено, что персонал интерната использует ненадлежащие средства индивидуальной защиты, а запас масок и респираторов недостаточен для их смены через каждые два часа работы.

Специалисты вынесли предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении. Административный протокол передан судье для рассмотрения по существу.

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