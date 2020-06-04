Москва, , 15:21 — REGNUM Знак отличия «За благодеяние» это первая государственная награда, которой могут быть поощрены добровольцы. На мой взгляд, это признание значимости волонтерской деятельности на самом высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ресурсного центра добровольчества Ленинградской области, координатор волонтерского штаба #МыВместе Прасковья Васильева.

«Этот знак — свидетельство того, что деятельность некоммерческих организаций и волонтерских инициатив видна и значима в России.

В 2020 году наша страна и весь мир столкнулись с тяжелейшим испытанием — пандемией коронавирусной инфекции. И уже сейчас можно сказать, что волонтеры внесли значительный вклад в борьбе с пандемией.

Помощь врачам в красной зоне, покупка продуктов и лекарств для пожилых, юридическая, психологическая помощь — в едином порыве волонтерская деятельность объединила тысячи людей.

На мой взгляд, пандемия оказалась своего рода «проверкой на прочность» нашего общества, и мы с успехом эту проверку выдержали», — высказала своё мнение Прасковья Васильева.

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