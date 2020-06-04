Кабул, , 15:18 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

Также сообщается, что в результате этого общее число зараженных в стране составило 18 054 человека.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Афганистане от COVID-19 скончались 6 человек и теперь общее число летальных исходов составляет 300 человек. При этом отмечается, что более 1,5 тысяч человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Румынии за сутки увеличилось на 238 и стало составлять 19907.