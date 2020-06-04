Москва, , 15:16 — REGNUM Избежать новой пандемии человечеству не удастся. Поэтому уже сейчас необходимо выработать алгоритм действий, который позволит правильно отреагировать на неизбежные вспышки инфекций в будущем. Об этом сегодня, 4 июня, в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она отметила, что сейчас «крайне важно для всей планеты» «ничего не потерять», консолидировать, объединить уже накопленный опыт и сделать «алгоритм на следующий случай».

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«То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть», — подчеркнула глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управления делами президента Екатерина Трифонова уверена, что избежать второй волны коронавируса в России практически невозможно. При этом, по её словам, сроки её наступления зависят от погодных условий в летний период, а также от снятия ограничительных мер. При этом Трифонова считает, что интенсивность второй волны COVID-19 будет меньше.

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