Кострома, , 15:12 — REGNUM В детских садах Костромской области открываются дополнительные дежурные группы, посещать их смогут 2600 детей — об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования и науки. Планируется, что к 15 июня для посещения станут доступны 220 дежурных групп в 114 дошкольных учреждениях. В данный момент детские сады приняли 1600 воспитанников.

Детский сад на 220 мест в Костроме Adm44.ru

Ранее увеличить число групп муниципалитетам поручил губернатор региона Сергей Ситников. В каждом детском саду, возобновившем работу, существует система контроля.

«У малышей проверяют температуру и проводят визуальный осмотр. Количество детей в группах не превышает 12 человек. Увеличена кратность влажных уборок с применением дезсредств, уборку проводят три раза в день. На входе в здания имеются дизбарьеры — коврики с дезинфицирующим средством. В помещениях используются рециркуляторы. Запрещены совместные мероприятия детей из разных групп. Все малыши, которые зачисляются в дежурные группы, должны иметь справку об отсутствии контакта с инфекционными больными», — пояснил директор регионального департамента науки и образования Илья Морозов.

В случае, если у детей или их родителей выявят коронавирус, детский сад закроют на карантин. В данный момент в группы принимают юных костромичей, чьи родители не могут обратиться за помощью к родственникам или перейти на посменную работу. В обычное время дошкольные учреждений региона принимали 37 тысяч детей.