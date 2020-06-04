Великий Новгород, , 15:19 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом и зафиксировали два новых летальных случая от COVID-19.

По данным областного оперативного штаба, общее количество выявленных фактов заражения к 4 июня достигло 1546 случаев. Выздоровели 430 человек, в том числе 10 за последние сутки.

«Наибольший прирост, уже традиционно, дает Великий Новгород — 29 случаев заражения, — прокомментировал суточную сводку на своей странице в соцсети губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — 11 заболевших выявлены в Маловишерском районе, 6 — в Старорусском, 4 — в Любытинском, по одному — в Боровичском, Новгородском и Шимском районах.

Всего в областном центре на сегодня — 708 случаев заражения. Также в «антилидерах» — Маловишерский (176), Чудовский (159) и Новгородский (140) районы.

До 10 возросло в Новгородской области количество подтвержденных смертельных исходов от коронавирусной инфекции.

«По предварительной информации, коронавирус стал причиной смерти жителя Великого Новгорода, 1963 года рождения, и жительницы Новгородского района, 1962 года рождения», — пояснил Андрей Никитин.

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