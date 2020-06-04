Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Подпольные бары, салоны и магазины развернули работу в обуреваемом пандемией Петербурге. Их выявляют и наказывают. Об этом сообщили 4 июня в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

За последнюю неделю комитет провел рейды в 80 торговых центрах, универмагах, магазинах, барах, кафе, салонах красоты и парикмахерских. В итоге пришлось составить 48 протоколов о нарушениях, собственников планируют привлечь к административной ответственности — этим заведениям все еще запрещено работать.

На наличие подпольных увеселительных заведений проверили Большую Конюшенную улицу, Кронверкскую набережную, улицу Рубинштейна и Невский проспект. В результате оказалось, что клиентов принимали в кафе ISRAELIBISTRO на Большой Конюшенной улице, в BURGER&CRAB, NOIR и TESLABAR на улице Рубинштейна.

Но чаще всего чиновники ловили за работой непродовольственные торговые точки, а также парикмахерские. Среди нарушителей — магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, два магазина цветов на проспекте Ленина.

В Красном Селе на улице Лермонтова поймали за работой магазины подарков, косметики, парфюмерии и бытовой химии, на Красносельском шоссе — магазин рыболовных товаров и парикмахерскую. Магазин одежды и парикмахерская продолжили работу на улице Маршала Жукова, на Звездной улице — мастерская по ремонту одежды.

Рейд натолкнулся на открытые секции в торговом центре на Дунайском проспекте: там продают игрушки и товары для кондитеров, по соседству с торговым центром продолжила работу студия загара. Магазин игрушек оказался открыт и на Варшавской улице, на проспекте Юрия Гагарина продавали одежду. Магазины по продаже автотоваров и косметики принимали клиентов на Большом проспекте Петроградской стороны.

Открытые магазины были замечены на проспектах Энгельса, Косыгина, Культуры, Просвещения, Новгородском, Лесном и Нарвском, в Карельском переулке, а на улице Сикейроса открылся солярий.

Подпольные парикмахерские и салоны нашлись на Московском проспекте, на Пулковской улице, на проспекте Елизарова. Фотоателье принимало клиентов на улице Партизана Германа, рядом торговали товарами для рыбалки.

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