Скопье, , 15:16 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 4 июня провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что в результате обследования 953 образцов за последние сутки на территории страны было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 16 человек признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране зарегистрировано 2611 случаев заражения. Победу над коронавирусом одержали 1621 человек.

Установлено, что 147 житель Северной Македонии скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них более 60 за последние три недели. Смертность от COVID-19 в Северной Македонии в два раза выше, чем в соседних Косово и Албании вместе взятых. Однако, стоит отметить, что и тестов на коронавирус в стране проводится в разы больше.

В связи со второй волной распространения инфекции власти приняли решение о повторном введении ограничительных мер в ряде городов.

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