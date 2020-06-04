Стокгольм, , 15:11 — REGNUM Власти Швеции приняли решение о предоставлении всем гражданам, наблюдающим за собой симптомы коронавирусной инфекции, возможности пройти тестирование на коронавирус. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Expressen.

Правительство Швеции объявило о включении всех граждан с симптомами вируса в выборку для снятия проб на обнаружение COVID-19. Новое расширение тестирования коснется не только данную группу граждан, но и тех, кто объявит о своем желании пройти тест.

Однако предусмотрены и некоторые различия: лица с симптомами будут проверяться именно на COVID-19, а все остальные — на антитела. Другой особенностью станет то, что первой группе населения за тесты на COVID-19 платить будет необязательно, так как расходы возьмет на себя государство, а лица, изъявившие желание, должны будут заплатить за взятый тест на антитела.

«Государство возьмет на себя все расходы для тестирования на выявление инфекции, и оно будет бесплатным», — заявила говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Швеции Лена Халленгрен.