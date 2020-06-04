Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:39 — REGNUM Жителей Танзании призвали использовать для лечения COVID-19 «народные средства» (местные лекарственные растения), в частности листья древесного растения ним. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление директора Национального института медицинских исследований Танзании (NIMR) Юнуса Мгайя.

Выступая на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе, профессор Мгайя подчеркнул, что древесное растение ним не только безвредно для человека, но и широко используется в нетрадиционной медицине для лечения различных заболеваний.

Пользуясь случаем, Мгайя опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о том, что листья дерева ним якобы ядовиты.

«Древесное растение ним является лекарством от 40 болезней, его листья используются для лечения от паразитов, кора — для лечения лихорадки, масло — для производства мыла, поэтому это растение полезное и приносит большую пользу нашему обществу», — подчеркнул глава NIMR.

Он отметил, что все рекомендации по лечению с помощью древесного растения ним основаны на научных исследованиях института.