Пенза, , 14:58 — REGNUM Министерством образования Пензенской области проводится проверка пунктов проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на соответствие требованиям Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Выездные рабочие группы из числа представителей минобразования и регионального центра обработки информации в пункты проведения ЕГЭ проверят готовность к проведении экзаменов. С инспекцией посетили пункты в Кузнецке, Никольске, Городище, Мокшанском, Наровчатском, Башмаковском, Пачелмском и Белинском районах. Здесь уже при входе в здания установили дозаторы с антисептиками, в туалетных комнатах — дезинфицирующие средства. Для ребят составят графики прихода для проведения термометрии и исключения скопления.

Перед каждым экзаменом и после него помещения продезинфицируют. Выезды рабочей группы с проверкой завершатся до 5 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Пензенской области сдавать ЕГЭ будут 5290 выпускников текущего года.

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