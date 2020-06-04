Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Екатеринбурге на Лесном кладбище похоронили Владимира Т., застреленного сотрудниками СОБР при штурме квартиры.

Как передаёт «ЕАН», на похоронах присутствовал отец погибшего, другие родственники, а также «группа крепких мужчин в штатском». Представителей силовых структур замечено не было.

Также прошла церемония отпевания умершего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года. Мужчина якобы совершил акт разбоя в строительном магазине: угрожая ножом, он украл несколько рулонов обоев. Позже он брызнул газом в лицо полицейскому, а в ходе штурма квартиры подразделением СОБР оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение, после чего скончался.

Ранее уральский полпред Николай Цуканов взял развитие ситуации под личный контроль.

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