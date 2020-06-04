Париж, , 14:49 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер тактической ролевой игры Necromunda: Underhive Wars. Его опубликовали 4 июня на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В ролике разработчики рассказали о Некромунде — мире, в котором будут происходить события игры. По сюжету проекта, геймерам предстоит возглавить одну из банд и привести её к господству на планете.

Напомним, релиз Necromunda: Underhive Wars ожидается летом 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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