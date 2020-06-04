Ижевск, , 14:49 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов полностью выздоровел, после того, как у него было выявлено заражение SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Три теста на коронавирус показали отрицательный результат. По словам врачей, заболевание в руководителя республики протекало в легкой форме.

Бречалов оставался на рабочем месте в режиме полной самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что тест на коронавирус показал положительный результат Бречалов сообщил 27 мая. Он добавил, что круг контактных лиц минимален. Также он предположил, что заражение произошло после 21 мая.

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