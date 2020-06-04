Десногорск, Смоленская область, , 14:49 — REGNUM Тела двух человек обнаружены на месте тушения пожара в районе коммунально-складской зоны Десногорска Смоленской области 4 июня.

«В ходе проливки и разбора обнаружены тела двоих погибших. Личности устанавливаются», — цитирует «Рабочий путь» представителя ГУ МЧС по региону.

По уточнённым данным, сообщение о возгорании поступило в 11:28. Пожарные, прибывшие на место, установили, что горит заброшенное деревянное здание бывших казарм.

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