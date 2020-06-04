Майкоп, , 15:11 — REGNUM Руководитель одного из структурных подразделений МВД России по Адыгея стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Полицейский задержан, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый получил деньги от жителя Майкопа, которому пообещал за вознаграждение выдать водительское удостоверение. При этом деньги полицейский выпросил обманом, поскольку на самом деле не имел таких полномочий. Причиненный потерпевшему ущерб оценен как значительный.

Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Адыгее. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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