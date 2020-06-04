Москва, , 14:43 — REGNUM С помощью ограничительных мер, введённых в РФ в связи с распространением коронавируса, удалось снизить скорость распространения заболевания, а не количество заболевших. Об этом 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил координатор программы «Высшая школа терапии» Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, который предупредил, что существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать.

«Высказывания вообще могут быть любыми. Высказывание можно потом отозвать, сказать, что я не то имел в виду. Слова — это слова, а документы — это документы. Если мы обсуждаем вторую волну, то надо понять, что мы делали своими ограничительными мерами, — сказал Воробьев. — Мы ограничительными мерами не уменьшали число заболевших, а уменьшали скорость роста [количества] заболевших, чтобы сгладить нагрузку на систему здравоохранения. Вирус продолжит распространяться. И ничего не изменится принципиально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Клюге, на сегодняшний день «дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», поскольку по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19.