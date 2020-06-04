Москва, 4 июня 2020, 14:43 — REGNUM С помощью ограничительных мер, введённых в РФ в связи с распространением коронавируса, удалось снизить скорость распространения заболевания, а не количество заболевших. Об этом 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил координатор программы «Высшая школа терапии» Андрей Воробьёв. Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, который предупредил, что существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Клюге, на сегодняшний день «дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», поскольку по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19.