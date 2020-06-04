Сан-Франциско, США, , 14:43 — REGNUM Создатели Pokemon GO из студии Niantic пожертвуют минимум пять миллионов долларов США с продажи билетов на GO Fest 2020 в поддержку движения Black Lives Matter. Об этом 4 июня сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/NianticLabs/status/1268196386454949888

Разработчики игры также опубликовали на своей странице в Twitter обращение к игрокам. По их словам, в текущей ситуации крайне важно поддержать темнокожую часть фанатского сообщества Pokemon GO, а также людей, пострадавших из-за беспорядков в США.

Напомним, Pokemon GO Fest — это специальное мероприятие для фанатов игры Pokemon GO, в ходе которого можно получить множество виртуальных наград. В 2020 году оно пройдёт 25 и 26 июля в онлайн-формате.

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