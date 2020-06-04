Уфа, , 14:47 — REGNUM Проверку информации о строительстве высотного здания во дворе жилого дома организовала прокуратура Уфы. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, проверка информации о строительстве высотного здания во дворе жилого дома по улице Шота Руставели будет проведена совместно с сотрудниками Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.

Прокуратуре предстоит дать оценку соблюдения градостроительного и земельного законодательства, а также прав граждан. Кроме этого сотрудники надзорного ведомства проверят правомерность решений и действий чиновников городской администрации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в столице Башкирии на улице Шота Руставели жители дома № 5 объявили голодовку, протестуя против возведения 34-этажного дома во дворах на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Октября.

Жители дома сообщили о том, что в проекте строительства высотки не предусмотрено возведение школы и детского сада. При этом запроектирована подземная парковка. Жители беспокоятся за сохранность своего жилого дома, поскольку стройка проходит в нескольких метрах от него. Они отмечают, что на одной из несущих стен уже появились трещины.