Эль-Кувейт, , 14:39 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 526 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране приблизилось к 30 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 236 человек. За сутки умерли шесть пациент.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 500 тыс. человек.

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