Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM В Ростовской области ужесточили санитарный контроль в больницах и интернатах. Соответствующее распоряжение подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 4 июня.

Согласно документу, в организациях с длительным круглосуточным пребыванием людей необходимо проводить дезинфекцию зданий и прилегающих территорий. Наряду с этим запрещено посещение пациентов сторонними лицами, сотрудникам рекомендовано соблюдать режим ответственного поведения.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области отменён пропускной режим. При этом на Дону продолжает действовать режим ответственного поведения.

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