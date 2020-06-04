Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за сильного дождя объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 4 июня сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 12:00 6 июня. «Погода опасна. В Москве дождь, местами сильный», — говорится в сообщении.

«Желтый» уровень опасности ранее объявили из-за ветра порывами до 17 м/с, предупреждение действует с 09:00 5 июня до 00:00 6 июня в Москве, в Московской области — до 22:00 5 июня.

Предупреждение о потенциально опасной погоде объявляли также из-за грозы. Оно действует до 00:00 6 июня.

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