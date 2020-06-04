Москва, , 14:32 — REGNUM Коллектив постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ в Москве будет ежемесячно перечислять денежные средства в Национальный фонд развития республики. Такое решение приняли сотрудники ведомства, желая помощь в трудную минуту своим землякам.

«Постоянный представитель республики Алаудин Боков сообщил о своем решении присоединиться к инициативе главы, а также предложил всем сотрудникам ежемесячно перечислять 2% от своей заработной платы в этот фонд. Коллектив полностью поддержал инициативу руководителя представительства», — говорится в сообщении постпредства в Instagram.

Коллектив предложил даже увеличить сумму взносов и начать их отчисление уже в июне 2020 года. По словам Бокова, инициатива сотрудников постпредства может послужить примером проявления заботы о своих регионах для постоянных представительств других субъектов в Москве.

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Напомним, Национальный фонд развития Ингушетии создан по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова. Он стал первым отчислять денежные средства на счет фонда из своей заработной платы.