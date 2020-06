Лондон, , 14:31 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из недавно анонсированной игры Project Cars 3. Её опубликовали 3 июня на YouTube-канале GameRiot.

В ролике показаны фрагменты из нескольких игровых гонок. Комментатор за кадром отмечает, что запись сделана в ранней бета-версии проекта, а многие элементы в релизной версии могут выглядеть по-другому.

Напомним, релиз Project Cars 3 ожидается летом 2020 году. В игре появятся изменённый режим карьеры и возможность модифицировать свои автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица обвинила авторов The Last of Us: Part II в краже её песни