Куала-Лумпур, , 14:31 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Малайзии за прошедшие сутки увеличилось на 277 и теперь составляет 8 247. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны.

Также сообщается, что за этот же период в стране не было зафиксировано новых смертей от COVID-19 и потому общее количество летальных исходов по-прежнему составляет 115.

При этом указывается, что суммарное количество излечившихся от COVID-19 в Малайзии на сегодняшний день составляет 6 559.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории Бельгии от COVID-19 умерли 28 пациентов.