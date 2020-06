Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Американская певица Лотти Кестнер обвинила студию Naughty Dog в использовании её кавера на песню True Faith в рекламном ролике игры The Last of Us: Part II. Соответствующее обращение девушка опубликовала на своей странице в Twitter 4 июня.

https://twitter.com/lottekestner/status/1268370206990012416

Певица отметила, что её кавер на песню True Faith вышел десять лет назад, а многие вокальные партии для него она писала самостоятельно. Кестнер также заявила, что поступок Naughty Dog «разбил её сердце».

Напомним, в новом рекламном ролике The Last of Us: Part II звучит кавер на песню True Faith группы New Order. В трейлере эту композицию исполняет Элли, главная героиня игры.

Читайте ранее в этом сюжете: В момент релиза у игры Total War Saga: Troy не будет поддержки модификаций