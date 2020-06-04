Воронеж, , 14:18 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, об этом 4 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

«27 мая в психиатрическом отделении Бутурлиновской РБ у одного из пациентов поднялась температура тела. Далее были взяты ПЦР-тесты, которые выявили Covid-19 у 13 пациентов и 14 сотрудников отделения. У всех заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Угрозы их жизни нет», — сообщили в оперативном штабе.

Отделение больницы в настоящее время работает в режиме самоизоляции — в нём находятся десять пациентов и шесть сотрудников, которые не могут самоизолироваться дома.

«С учетом сложившейся ситуации психиатрическое отделение Бутурлиновской РБ перепрофилировано в межрайонный центр по лечению пациентов с Covid-19 психиатрическо-наркологического профиля», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, всего подтверждено 2 тыс. 466 случаев заражения.