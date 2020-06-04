Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Законопроект предусматривающий списание штрафов, наложенных на жителей Тбилиси компанией C.T. Park, внесен на рассмотрение в парламент Грузии. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета региональной политики и самоуправления Заза Габуния, 4 июня сообщает пресс-служба парламента.

«Дело касается штрафов, наложенных до 10 апреля 2018 года, то есть до расторжения договора с компанией C.T. Park, исполнение которых еще не состоялось», — сказал Габуния.

Он отметил, что планируется списать долги на сумму около 850 тыс. лари (примерно $270 тыс.).

Напомним, компания C.T. Park с 2007 года владела эксклюзивными правами на использование парковок в Тбилиси. В апреле 2018 года мэрия грузинской столицы расторгла договор с компанией. Ее владельцы подали в суд, претендуя на неустойку в размере 25 млн лари ($8,7 млн).

В итоге стороны договорились, что Тбилисская транспортная компания выплатит C.T. Park 4,3 млн лари ($1,4 млн) и получит ее активы и долги по штрафам.