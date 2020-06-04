Воронеж, , 14:12 — REGNUM Настоящая летняя жара в Воронежскую область придёт в конце текущей недели, 7 июня, прогноз опубликовал Воронежский гидрометеоцентр.

В последние рабочие дни недели, 4−5 июня в регионе сохранится дневная температура не выше +22 градусов, при этом в регионе вновь прогнозируются сильные дожди и грозы. Однако уже днём в субботу 6 июня воздух прогреется до +26, хотя всё ещё возможны дожди.

7 июня, в воскресенье, дневная температура поднимется до +28, и дожди уже не прогнозируются. 8 июня в регионе начнётся настоящее время — воздух прогреется до +30 градусов, будет ясно.