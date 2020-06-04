Нур-Султан, , 14:06 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов выразил надежду на то, что школьники начнут новый учебный год в стенах школ. Об этом глава ведомства заявил 4 июня на брифинге.

Аймагамбетов отметил, что учителя и управление образования используют летние каникулы для улучшения дистанционного обучения. Министр заявил, что нельзя просто включить классно-поурочную систему в трансляцию.

Задача заключается в проработке методики дистанционного обучения, а также педагогическим технологиям и системе оценки учащихся, добавил министр образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Асхат Аймагомбетов заявил, что единое национальное тестирование в Казахстане пройдет с 20 июня по 5 июля.

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