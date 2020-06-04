Москва, , 14:15 — REGNUM Россия использовала единый с ВОЗ и мировым сообществом подход в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил 4 июня директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, выступая в режиме онлайн на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Сейчас я хочу использовать эту возможность, чтобы похвалить организации РФ за их единый подход с ВОЗ и международным сообществом», — сказал Клюге.

Он отметил, что Россия проявила солидарность с другими странами, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко тесно сотрудничают с ВОЗ по новым новым программам исследования, в которых участвуют российские специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Клюге поблагодарил Россию за вклад в борьбу с пандемией SARS-CoV-2.

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