Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 июня.

Согласно изменениям, внесённым в постановление облправительства № 272, справки и разрешения на перемещение к месту работы и обратно жителям региона теперь не понадобятся. Однако режим ответственного поведения на Дону продолжает действовать для неработающего населения и пожилых граждан.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в Ростовской области не позволяет перейти к возобновлению работы ряда организаций. Сделать шаги в этом направлении можно после того, как коэффициент распространения инфекции в Ростовской области не будет превышать единицу на протяжении недели. Этот показатель, по данным на утро 4 июня, равен 1,28.

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