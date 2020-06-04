Берлин, , 14:05 — REGNUM В Германии были допрошены 40 подозреваемых распространении призывов к насилию и сообщений в социальных сетях, разжигающих ненависть. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру Франкфурта-на-Майне 4 июня сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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Уточняется, что следователи надзорного ведомства провели обыски и допросы в 12 регионах страны. Известно, что уголовно-процессуальные мероприятия последовали после после комментариев в соцсетях на тему убийства главы правительства города Кассель Вальтера Любке.

В прокуратуре добавили, что большинство допрошенных подозреваемых — из Баварии, Северного Рейна-Вестфалии и Саксонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, убийство председателя правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтера Любке было совершено летом 2019 года. 65-летний политик, член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) был найден мёртвым с огнестрельным ранением в собственном саду.

Менее недели спустя на севере Германии были задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве Любке. Позже они были отпущены на свободу. В середине июня по подозрению в убийстве главы правительства Касселя был арестован 45-летний мужчина. Это ранее судимый активист неонацистских взглядов. В частности, по данным полиции, он участвовал в беспорядках 1 мая 2009 года в Дортмунде и был приговорен к семи месяцам лишения свободы.

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