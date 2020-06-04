Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Сдача Единого государственного экзамена в Свердловской области пройдёт без обязательного ношения масок и перчаток. Об этом заявил региональный министр образования Юрий Биктуганов на пресс-конференции.

По словам чиновника, маски надевать можно, но не обязательно. Однако выпускнику придётся снять её на входе, чтобы подтвердить личность по паспорту.

Каждому ребёнку измерят температуру. «Если температура высокая, ребенка будут отстранять от экзамена и сообщать об этом в медицинскую организацию», — сообщил Биктуганов.

ЕГЭ будет проходить в очном режиме, не дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, первые экзамены в рамках ЕГЭ начнут сдавать уже с 3 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области назвали даты сдачи ЕГЭ