Ставрополь, , 14:11 — REGNUM Подпольную нарколабораторию, организованную жителями Ростовской области, обнаружили сотрудники полиции в Ставропольском крае. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 8 кг синтетического наркотика, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе главного управления МВД России по краю.

Установлено, что двое жителей Ростовской области — молодой человек и его сожительница — купили в Изобильненском городском округе Ставрополья дачу, на которой организовали лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.

В помещении дачи, а также в машине злоумышленника, вещах девушки и арендованной ими квартире полицейские изъяли полимерные пакеты с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около 8,4 кг. Также были обнаружены электронные весы, противогазы, защитные костюмы и маски, упаковочный материал, печки и другие вещественные доказательства.

Предполагается, что злоумышленники расфасовывали изготовленные наркотики на оптовые партии для продажи через закладки. Так, удалось выяснить адрес одного из тайников, где было найдено более 200 г запрещенного вещества.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, решением суда они арестованы. В настоящее время правоохранители устанавливают других участников и канал поставки наркотиков.

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