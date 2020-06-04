Смоленск, , 14:03 — REGNUM Складские помещения горят на территории Десногорска Смоленской области, есть пострадавшие, об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

«Пожар произошёл в районе Комунально-складской зоны, сообщение о возгорании поступило в 11:18. На место вызова выехали автоцистерна ПСЧ № 15 и ПСЧ № 1, 6 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась — горение неэксплуатируемого строения», — сообщили в ГУ МЧС.

МЧС также сообщает о том, что имеются пострадавшие при пожаре. Информация уточняется.

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