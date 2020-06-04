Оренбург, , 14:03 — REGNUM В Оренбурге по факту кражи крупной партии одежды возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от горожанина о пропаже товара на сумму 9 млн рублей. Из принадлежащих оренбуржцу магазинов и со склада на территории рынка похищена одежда.

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний предприниматель. Его магазин расположен неподалеку от торговых точек заявителя. В отсутствии коллеги бизнесмен присвоил чужой товар.

Часть похищенного изъята и в ближайшее время будет возвращена законному владельцу. Подозреваемый в краже бизнесмен находится под подпиской о невыезде.