Анкара, , 14:04 — REGNUM Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 40 странами уже в июне 2020 года. Об этом 4 июня сообщает Reuters.

Министр транспорта страны Адиль Карисмаилоглу в комментарии агентству отметил, что предварительные договоренности уже были достигнуты с 15 государствами. В настоящее время ведутся переговоры с 92 странами.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету, что вынудила правительства многих стран закрыть границу.

Турция одно из государств, которое наиболее заинтересовано в скорейшем открытии границ для возобновления туристических сезонов, так как доход от этой отрасли существенен для страны.