Москва, , 13:59 — REGNUM У тех, кто планировал приобрести недвижимость, но раздумывал, до 1 ноября 2020 года есть время, чтобы взять льготную ипотеку под 6,5%. Как заявила ИА REGNUM директор по продажам «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Ирина Туманова, если заемщик попадает под условия программы, то нужно брать.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.

«Ставка 6,5% распространяется только на граждан РФ, и только на покупку жилья в новостройке. Это может быть либо строящееся жилье по договору долевого участия, либо по переуступке прав требования, либо по договору купли-продажи, но продавцом должен выступать именно застройщик. Если у клиента есть действующая ипотека, то перевести ее под 6,5% невозможно. Рефинансирование здесь не предусмотрено. Первоначальный взнос от 20%», — отметила Туманова.

По данной программе есть определенные ограничения. Например, минимальный первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Срок кредита изначально анонсировался до 20 лет, но сейчас многие банки предлагают в рамках данной программы стандартный срок до 30 лет. Поэтому нужно смотреть по условиям того или иного банка. Ставка 6,5% тоже стала достаточно гибкой. Некоторые банки в условиях жесткой конкуренции, соревнуясь между собой, предлагают ставку под 5,99%.

«Ещё одно ограничение — максимальная сумма кредита. Для Москвы и Санкт-Петербурга — это 8 млн рублей, и до 3 млн рублей в других регионах. Данный лимит обоснован, так как поддержка государства направлена на ту категорию граждан, которая улучшает свои жилищные условия в самом массовом, объемном сегменте — в сегменте комфорт-класса. Точно также как и застройщики этого класса нуждаются в помощи государства больше, чем девелоперы сегмента элитного и премиального классов. Тем не менее данное ограничение не означает, что нельзя приобрести квартиру более дорогого класса в рамках льготной программы. Можно, только тогда сумма первоначального взноса должна быть выше», — пояснила эксперт.

По её словам, выгода при такой ипотечной ставке достаточно ощутима, если сравнивать ее со стандартной на сегодняшний день ставкой — 8,6%. Например, при сумме кредита в 5 миллионов и сроке кредитования 20 лет заемщик сэкономит 1,7 млн рублей. То есть разница в 2−3%.