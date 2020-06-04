Вашингтон, , 13:59 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране.

По данным университета, за последние 24 часа в стране было зафиксировано 19 699 новых зараженных SARS-CoV-2 и теперь их общее число превысило 1,8 млн человек.

Кроме этого, указывается, что за этот же период 995 пациентов в стране скончались от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало более 107 тысяч.

При этом уточняется, что в стране свыше 479 тысяч пациентов вылечилось от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Индонезии было выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом.