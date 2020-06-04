Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбуржье областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) отменила решение об отобрании детей у семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, четырех детей из семьи изъяли в конце мая согласно постановлению главы района. По официальным данным, основанием для таких действий стало неисполнение матерью родительских обязанностей, отказ от медицинских осмотров, лечения и вакцинации, отсутствие нормальных санитарных условий для проживания и воспитания несовершеннолетних детей.

В процессе изъятия мать оказала сопротивление. В результате в отношении нее полиция применила физическую силу и спецсредства — наручники. Видео варварского изъятия детей было размещено в интернете и вызвало широкий резонанс, скандал вылился за пределы региона.

В ситуацию вмешался губернатор Денис Паслер, прокуратура, следственные органы. Областная комиссия по делам несовершеннолетних 3 июня на заседании обсудила вопросы исполнения родительских обязанностей семьей, а также здоровья и благополучия детей и дальнейшие действия в отношении многодетной семьи.

В итоге комиссия отменила постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей. Работа районных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений с семьей признана ненадлежащей. Координирующая роль районной КДН и ЗП признана несвоевременной и неэффективной.

Органу опеки и попечительства администрации Домбаровского района рекомендовано направить в районный суд ходатайство об оставлении искового заявления об ограничении многодетной матери Алены Л. в родительских правах без рассмотрения, о чем проинформировать областную комиссию до 5 июня.

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