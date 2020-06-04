Краснодар, , 13:53 — REGNUM Дежурные группы в муниципальных детских садах откроются в Краснодарском крае с 8 июня. Решение принято 4 июня на заседании регионального оперативного штаба, сообщает ИА REGNUM. Воспользоваться группами смогут родители дошкольников, которые не имеют возможности остаться дома с ребёнком, для матерей-одиночек.

«Возможно открыть дежурные группы в детских садах с 8 июня для детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в том числе из неполных семей. Определять, кто сможет посещать дежурные группы, будут муниципальные оперштабы», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин на территории Краснодарского края продлён до 21 июня, при этом в регионе с 6 июня разрешена работа стадионов и откроются для прогулок парки, скверы, набережные. Также с 6 июня в регионе заработают рестораны и кафе, имующие летние площадки с отдельным входом.

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