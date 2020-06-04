Курск, , 13:52 — REGNUM В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера начали проводить исследования, определяющие наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном комитете здравоохранения.

В тестовом режиме были обследованы медработники и пациенты областной инфекционной больницы им. Н. А. Семашко, а также пациенты областной больницы и городской больницы № 4, которых скорая помощь доставляла на операции. С 4 июня началось плановое исследование медицинских работников, имеющих риски заражения, и сотрудников учреждений здравоохранения.

Тестирование на антитела позволяет выяснить, заражен ли человек коронавирусом в настоящее время и перенес ли человек инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению.

Пациентов с признаками респираторных заболеваний и внебольничной пневмонии, людей старше 65 лет и лиц, контактировавших с заражёнными, тестируют методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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