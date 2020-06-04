Брянск, , 13:56 — REGNUM Заявку на оформление истощённой девочки с обмороженными ногами в новую приёмную семью подали уполномоченному по правам ребёнка в Брянской области Инне Мухиной, сообщили в аппарате омбудсмена. Ребёнок сейчас проходит всестороннее медицинское обследование.

Инна Мухина посетила девочку в Брянской областной больнице. Уполномоченный также встретилась с главным врачом, заведующим отделением, лечащим врачом несовершеннолетней. Жизни и здоровью ребёнка сейчас ничто не угрожает. Омбудсмен поблагодарила медицинский персонал за трепетное отношение к девочке, проявление заботы и повышенное внимание. Решается вопрос её дальнейшего жизнеустройства.

«Понятно, что девочка ведёт себя настороженно: находится в больнице, а не дома, вокруг много людей в белых халатах. Очень приятно было в завершении встречи увидеть детскую улыбку. Спасибо гражданам, которые проявили участие в судьбе девочки. В настоящее время в мой адрес поступило обращение семейной пары с желанием оформить ребёночка в приёмную семью и подарить этой крошке необходимую заботу и любовь, но пока этот вопрос остается открытым», — сказала Инна Мухина.

Изучение всех обстоятельств произошедшего находится на личном контроле уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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