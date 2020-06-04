Брянск, 4 июня 2020, 13:56 — REGNUM Заявку на оформление истощённой девочки с обмороженными ногами в новую приёмную семью подали уполномоченному по правам ребёнка в Брянской области Инне Мухиной, сообщили в аппарате омбудсмена. Ребёнок сейчас проходит всестороннее медицинское обследование.
Инна Мухина посетила девочку в Брянской областной больнице. Уполномоченный также встретилась с главным врачом, заведующим отделением, лечащим врачом несовершеннолетней. Жизни и здоровью ребёнка сейчас ничто не угрожает. Омбудсмен поблагодарила медицинский персонал за трепетное отношение к девочке, проявление заботы и повышенное внимание. Решается вопрос её дальнейшего жизнеустройства.
Изучение всех обстоятельств произошедшего находится на личном контроле уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске опекуна истощённой девочки просят заключить под стражу