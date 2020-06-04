Додома, , 13:54 — REGNUM Более 90% учеников шестого класса старшей школы Танзании приступили к занятиям после карантина. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря управления администрации президента по делам местного самоуправления Геральда Мвери.

По его словам, перед государственными экзаменами, назначенными на 29 июня, учащиеся общеобразовательных школ напишут пробный экзамен. Он добавил, что по итогам пробного экзамена учителя смогут помочь ученикам, которые испытывают трудности, чтобы те успешно сдали государственный экзамен.

Напомним, что школы Танзании были закрыты на карантин, начиная с 17 марта. С понедельника, 1 июня, возобновились занятия для учащихся выпускных классов, студентов колледжей и вузов.

Мвери подчеркнул, что в настоящее время ни у одного из учащихся выпускных классов не было выявлено заражение коронавирусом, призвав родителей не беспокоиться о процедуре проведения экзамена.

Он добавил, что после возобновления занятий руководство всех школ должно будет следить за исполнением мер, введенных министерством здравоохранения для предотвращения заражения коронавирусом. Так, все школы должны быть оснащены водой и мылом для мытья рук, все учащиеся должны носить маски и находиться на достаточном расстоянии друг от друга.