Севастополь, , 13:50 — REGNUM За сутки из больниц Севастополя выписали двух пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«За минувшие сутки после выздоровления выписано два человека. С начала пандемии поправился 141 человек», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Всего в городе у 171 человека выявили новую инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Севастополе выявили одного носителя коронавируса

Читайте развитие сюжета: Более ста человек сдали тесты на коронавирус, чтобы попасть в Севастополь