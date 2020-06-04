Севастополь, 4 июня 2020, 13:50 — REGNUM За сутки из больниц Севастополя выписали двух пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Всего в городе у 171 человека выявили новую инфекцию.
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