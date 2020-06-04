Курск, , 13:46 — REGNUM В Курской области 4 июня число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 возросло до 15, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Подтверждены еще две смерти: скончались 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Причиной стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было выявлено 3272 подтвержденных случая, выздоровели 1598 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: У курского губернатора не нашли коронавируса

Читайте развитие сюжета: Курских медиков начали тестировать на антитела к коронавирусу