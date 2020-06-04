Краснодар, , 13:44 — REGNUM Работа кафе и ресторанов, имеющих открытые летние площадки и веранды, будет разрешена при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора с 6 июня. Решение принято 4 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Кафе, рестораны, которые имеют летнюю веранду, террасу, могут работать с регламентом, выданном Роспотребнадзором», — сказал Вениамин Кондратьев.

По мнению губернатора, рестораны, которые работают на вынос, не контролируют скопление покупателей, ожидающих заказы, а открытие летних веранд возложит на руководство точек общепита ответственность за соблюдение дистанции между посетителями.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин на территории Краснодарского края продлён до 21 июня, при этом в регионе с 6 июня разрешена работа стадионов и откроются для прогулок парки, скверы, набережные.

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