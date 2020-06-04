Джакарта, , 13:46 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индонезии было выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает индонезийское министерство здравоохранения.

Согласно его данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 28 818 случаев.

Также сообщается, что за этот же период в Индонезии 23 человека скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 721.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 8 892 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Филиппинах было выявлено 634 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных возросло до 20382.